Два резистора (6 Ом и 4 Ом) соединены последовательно и подключены к батарейке. Напряжение на клеммах батарейки = 12 В. Найдите напряжение на первом резисторе и на втором резисторе. Найдите силу тока через первый резистор и ...

Физика

Два резистора (6 Ом и 4 Ом) соединены последовательно и подключены к батарейке. Напряжение на клеммах батарейки = 12 В. Найдите напряжение на первом резисторе и на втором резисторе. Найдите силу тока через первый резистор и второй резистор

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