Два резистора (6 Ом и 4 Ом) соединены последовательно и подключены к батарейке. Напряжение на клеммах батарейки = 12 В. Найдите напряжение на первом резисторе и на втором резисторе. Найдите силу тока через первый резистор и ...
Физика
Два резистора (6 Ом и 4 Ом) соединены последовательно и подключены к батарейке. Напряжение на клеммах батарейки = 12 В. Найдите напряжение на первом резисторе и на втором резисторе. Найдите силу тока через первый резистор и второй резистор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На первом и втором резисторе Напряжение будет 12В Сила тока на 1м резисторе = 12/6 = 2 А, а на 2м - 12/12= 1А, т.к. проводники подсоединены последовательно и для второго резистора мы складываем сопротивление обоих резисторов.
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