Синтаксический разбор предложения Прозрачный воздух,напоенный лесным ароматом,движется вверх
Русский язык
Синтаксический разбор предложения Прозрачный воздух,напоенный лесным ароматом,движется вверх
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прозрачный-определение. Воздух-подлежащее. Напоенный лесным ароматом-обстоятельство состояния. Движется-сказуемое. Вверх- обстоятельство места.
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