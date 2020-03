Помогите пожалуйста!!!!! Тест 3 1. В каком ряду указаны символы элементов s-, р- и d-семейств? а) К, Н, Са б) Fe, F, Ti в) Ba, C, Co г) He, Mg, Ag нет правильных 2. Периодически изменяются характеристики атомов: а) зар...

Химия

Помогите пожалуйста!!!!! Тест 3 1. В каком ряду указаны символы элементов s-, р- и d-семейств? а) К, Н, Са б) Fe, F, Ti в) Ba, C, Co г) He, Mg, Ag нет правильных 2. Периодически изменяются характеристики атомов: а) заряд ядра б) число нейтронов в ядре в) электроотрицательность г) число валентных электронов3. В одном периоде находятся элементы: а) со схожими химическими свойствами б) с одинаковым радиусом атома в) с одинаковым числом энергетических уровней г) заряд ядра атома которых последовательно возрастает на единицу 4. В одной группе расположены элементы: а) с близкими значениями электроотрицательности б) с одинаковым (как правило) числом валентных электронов в) с подобными химическими свойствами простых веществ г) с одинаковой (в большинстве случаев) формулой 5. Зная положение элемента в Периодической системе, можно предсказать: а) максимальную валентность элемента б) распространенность элемента в природе в) число изотопов элемента г) формулу водородного соединения 6. Исходя из сокращенных формул электронных конфигураций атомов, укажите элементы одной группы: а) ...3s2 3p6 3d3 4s2 б) ...3s2 3p6 3d5 4s2 в) ...3s2 3p5 г) ...3s2 3p6 3d1 4s2 7. По схемам распределения электронов по энергетическим уровням атомов определите сходные по химическим свойствам элементы: а) 2, 8, 3 б) 2, 7 в) 2, 8, 5 г) 2, 8, 7 8. Укажите сокращенные электронные конфигурации атомов элементов V группы главной подгруппы: а) ...3s2 3p3 б) ...3s2 3p6 3d3 4s2 в) ...2s2 2p5 г) ...3s2 3p6 3d10 4s2 4p3 9. По сокращенным формулам электронных конфигураций атомов укажите элементы, расположенные в одной и той же группе и подгруппе: а) ...2s1 б) ...3s2 3p3 в) ...3d3 4s2 г) ...4s2 4p3 10. Элемент с сокращенной электронной конфигурацией невозбужденного состояния атома ...3d 1 4s 2 : а) металл б) находится в третьем периоде в) имеет три валентных электрона г) расположен в главной подгруппе III группы

