Составь вопросительные предложения !!!!!!!
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Составь вопросительные предложения !!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какая завтра погода? Ты сделала уроки? Кто последний?
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