Краткий сюжет навэллы "Родственные души" О.Генри

Гость: Гость:

В двух словах: вор хотел ограбить одного человека, проживающего в особняке. И зайдя в одну из комнат он увидел мужчину, лежащего на кровати. Вор сказала этому мужчине поднять руки ("Руки вверх!"), на что последний ответил, что не может этого сделать. Как оказалось, у мужчины был ревматизм. Вор был в смятении, но не собирался грабить. Позже вор и мужчина разговорились. Оказалось, что и вора мучает ревматизм (уже пятый год). Они начала обсуждать то, кто и как пробовал лечить эту болезнь. В конце вор даже помог человеку одеться (так как самому ему было это трудно делать). И когда вор уходил, мужчина сказала ему, что тот забыл взять деньги (то есть украсть). Но вор сказал: "Ладно, пошли. Бросьте это. Я вас приглашаю. На выпивку хватит." А вообще советую прочитать эту новеллу самой(самому). Она очень коротенькая, но поучительная :)