Сколько натуральных чисел содержится в промежутке [1/2^4;1/3^-2)?А)9;Б)8;В)7;Г)6
Математика
Сколько натуральных чисел содержится в промежутке [1/2^4;1/3^-2)?А)9;Б)8;В)7;Г)6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В промежудке содержится 2 нат.числа
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