Как вы понимаете значение слова СЕМЬЯ сформулируйте и прокомментируйте данное вами определение
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Как вы понимаете значение слова СЕМЬЯ сформулируйте и прокомментируйте данное вами определение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семья это собрание людей которые из одного рода. Тоесть родные.
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