A)-2(3,1x-1)+3(1,2x+1)=-14,5 b)-5(4,2y+1)+4(1,4y-2)=-20,7
Математика
A)-2(3,1x-1)+3(1,2x+1)=-14,5 b)-5(4,2y+1)+4(1,4y-2)=-20,7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-6.2х+2+3.6х+3=-14.5 -2.6х=-14.5-5 -2.6х=-19.5 х=7.5 -21у-5+5.6у-8=-20.7 -15.4у=-7.7 у=0.5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
У какого их металлов (Zn, Fe, Cu) ярче выражена способность восстанавливать ионы других Ме из растворов соответствующих солей? Составьте уравнения ...
Математика
На яблоки нужно потратить в 4 раза больше денег,чем на сливы. сколько денег нужно п??тратить на сливы, если на яблоки затратят на 150 рублей больше...
Английский язык
Математика