Срочно все задания) заранее спасибо
Математика
Срочно все задания) заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1 А)= (5+а+2а-4а^2)/2а^2=(5+3а-4а^2)/2а^2 б)=4*(х+2)/4х^2(х+2)=4/4х^2=1/х^2 в)=(m+n)^2*8m/(m+n)(m-n)=8m(m+n)/(m-n)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помагите решить с кратким условием .Ученики полил в школьном саду 20 деревьев.Посл?? этого им осталось полить 25яблонь и 10 слив.Сколько всего дере...
Русский язык
Помогите пожалуйста разобрать предложение по членам предложения. Ветерок спугну?? с ветки, сорвал лист с молоденькой осинки, запутался в густых кол...
Алгебра
Математика