Помогите пожалуйста разобрать предложение по членам предложения. Ветерок спугну?? с ветки, сорвал лист с молоденькой осинки, запутался в густых колючках старой елки.

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Помогите пожалуйста разобрать предложение по членам предложения. Ветерок спугну?? с ветки, сорвал лист с молоденькой осинки, запутался в густых колючках старой елки.

Автор: Гость