Помогите пожалуйста разобрать предложение по членам предложения. Ветерок спугну?? с ветки, сорвал лист с молоденькой осинки, запутался в густых колючках старой елки.

Русский язык
Помогите пожалуйста разобрать предложение по членам предложения. Ветерок спугну?? с ветки, сорвал лист с молоденькой осинки, запутался в густых колючках старой елки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлежащее- ветерок; сказуемые- спугнул, сорвал, запутался;дополнение-лист,колючках,ветки,осинки,ёлки; определение-молоденькой,густых,старой;предлоги-с,с,в(предлоги заключаются в квадрат).
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