Немецкий язык

1. Er hat ... Onkel a. kein b. keinen c. keinem d. nicht 2. Sie hat ... Tante a. kein b. nicht c. keine d. keinen 3. Ist das sein Vater ? Nein, sein Vater lebt ... in München, er lebt in Köln. a. kein b. keine c. keinen d. nicht 4. Wir haben ... Geschwister. a. nicht b. keinen c. keine d. kein 5. Heißen Sie Michael? Nein, ich heiße ... Michael a. keine b. nicht c. keinen d. kein 6. Monika hat ... Zeit. a. keine b. nicht c. keinen d. kein

Автор: Гость