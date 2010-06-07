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Помогите плиз срочно. 5/7-0,6=
Математика
Помогите плиз срочно. 5/7-0,6=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/7-6/10=4/35 ответ этого вычисления 4/35
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