Помогите найти сумму наименьшего пятизначного и наибольшего четырёхзнпчного чисел.
Математика
Помогите найти сумму наименьшего пятизначного и наибольшего четырёхзнпчного чисел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наименьшее пятизначное число 10000, наибольшее четырехзначное 9999. Сумма 10000+9999=19999
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