Туристический маршрут составляет 65 км в первый день группа ребят прошла 40%всего п??ти сколько км им предстоит пройти чтобы попасть в конечную точку
Математика
Туристический маршрут составляет 65 км в первый день группа ребят прошла 40%всего п??ти сколько км им предстоит пройти чтобы попасть в конечную точку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 65*40% = 26 км - прошли в первый день 2) 65-26 = 39 км - осталось пройти
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