Туристический маршрут составляет 65 км в первый день группа ребят прошла 40%всего п??ти сколько км им предстоит пройти чтобы попасть в конечную точку

Математика

Туристический маршрут составляет 65 км в первый день группа ребят прошла 40%всего п??ти сколько км им предстоит пройти чтобы попасть в конечную точку

Автор: Гость