Вася и Петя поехали на велосипедах одновременно навстречу друг другу и встретили??ь через 1.2 ч. Какое расстояние было между ними первоначально если они ехали со скоростями 12.4 км/ч и 17.5 км/ч?
Математика
Вася и Петя поехали на велосипедах одновременно навстречу друг другу и встретили??ь через 1.2 ч. Какое расстояние было между ними первоначально если они ехали со скоростями 12.4 км/ч и 17.5 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 12.4 х 1.2 = 14,88(расстояние Васи) 2. 17.5 .1.2 = 21,00 (расстояние Пети) нули не пишем 3. 14,88 + 21,00 = 35,88 (Расстояние Пети и Васи) Ответ:35,88 км Позязя))
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