Вася и Петя поехали на велосипедах одновременно навстречу друг другу и встретили??ь через 1.2 ч. Какое расстояние было между ними первоначально если они ехали со скоростями 12.4 км/ч и 17.5 км/ч?

Математика

Вася и Петя поехали на велосипедах одновременно навстречу друг другу и встретили??ь через 1.2 ч. Какое расстояние было между ними первоначально если они ехали со скоростями 12.4 км/ч и 17.5 км/ч?

Автор: Гость