Дочитай текст до конца. Напиши заголовок к каждой части. Найди в тексте ответ на вопрос: lt;lt;Как связаны между собой дельфины и поезда?gt;gt; Запиши свой ответ. Заранее спасибо!!!)

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Дочитай текст до конца. Напиши заголовок к каждой части. Найди в тексте ответ на вопрос: lt;lt;Как связаны между собой дельфины и поезда?gt;gt; Запиши свой ответ. Заранее спасибо!!!)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тем что форму сапсаны подсмотрели у дельфинов
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