Реши кровнение : (450:х +50):70=2

Математика
Реши кровнение : (450:х +50):70=2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обе части уравнения умножить на 70:    450:х + 50 = 140 Переносим 50 вправо:                               450:х = 90 Перемножаем:                                             90х = 450 Делим на 10:                                                 9х = 45 Ответ: х = 5
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