В 30 ящиках было упаковано 540 кг. Сколько кг яблок можно было упаковать в 42 ящика, ес??ив каждый ящик на 4 кг больше

Математика
В 30 ящиках было упаковано 540 кг. Сколько кг яблок можно было упаковать в 42 ящика, ес??ив каждый ящик на 4 кг больше
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 540 / 30 = 18 кг - в одном ящике 2) 18+4=22 кг - будет в новых ящиках 3) 22*42 = 924 кг можно упаковать в 42 ящика
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Геометрическая прогрессия Bn задана условиями B1=-5, Bn+1=-2bn. Найти B6
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста! 39 баллов! Ответте на вопросы и если можно приведите примеры. 1) Дайте определение имени прилагательного. 2) Что общего ...
Ответить
Литература
Каким я представляю Акакия Акакиевича
Ответить
Геометрия
Внутри треугольника АВС отмечена точка F. Через нее проведены прямые,параллельные сторонам АС и АВ и пересекающие сторону ВС соответственно в точка...
Ответить
Английский язык
Очень надо друзья!!!
Ответить