В 30 ящиках было упаковано 540 кг. Сколько кг яблок можно было упаковать в 42 ящика, ес??ив каждый ящик на 4 кг больше
Математика
В 30 ящиках было упаковано 540 кг. Сколько кг яблок можно было упаковать в 42 ящика, ес??ив каждый ящик на 4 кг больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 540 / 30 = 18 кг - в одном ящике 2) 18+4=22 кг - будет в новых ящиках 3) 22*42 = 924 кг можно упаковать в 42 ящика
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