В 30 ящиках было упаковано 540 кг. Сколько кг яблок можно было упаковать в 42 ящика, ес??ив каждый ящик на 4 кг больше

Математика

В 30 ящиках было упаковано 540 кг. Сколько кг яблок можно было упаковать в 42 ящика, ес??ив каждый ящик на 4 кг больше

Автор: Гость