Геометрическая прогрессия Bn задана условиями B1=-5, Bn+1=-2bn. Найти B6

Алгебра
Геометрическая прогрессия Bn задана условиями B1=-5, Bn+1=-2bn. Найти B6
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