Помогите пожалуйста! 39 баллов! Ответте на вопросы и если можно приведите примеры. 1) Дайте определение имени прилагательного. 2) Что общего между полными и краткими прилагательными и чем они различаются? 3) Почему вопросит...
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Помогите пожалуйста! 39 баллов! Ответте на вопросы и если можно приведите примеры. 1) Дайте определение имени прилагательного. 2) Что общего между полными и краткими прилагательными и чем они различаются? 3) Почему вопросительное слово какой? помогает определить оканчание прилагательных? 4) Как пишутся краткие прилагательные с основой на шипящую?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Прилагательное - это часть речи ( самостоятельная ) которая описывает предмет ( сущ)
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