Помогите пожалуйста! 39 баллов! Ответте на вопросы и если можно приведите примеры. 1) Дайте определение имени прилагательного. 2) Что общего между полными и краткими прилагательными и чем они различаются? 3) Почему вопросит...

Русский язык

Помогите пожалуйста! 39 баллов! Ответте на вопросы и если можно приведите примеры. 1) Дайте определение имени прилагательного. 2) Что общего между полными и краткими прилагательными и чем они различаются? 3) Почему вопросительное слово какой? помогает определить оканчание прилагательных? 4) Как пишутся краткие прилагательные с основой на шипящую?

Автор: Гость