С данными словами составьте предложения в переносном значении гореть,злиться
Русский язык
С данными словами составьте предложения в переносном значении гореть,злиться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
после плохого поступка я горел от стыда. Сегодня на улице слилась буря .
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