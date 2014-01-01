Пожалуйста помогите в кенгуру поставлю 5балов

Математика
Пожалуйста помогите в кенгуру поставлю 5балов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот за 2014 год там все 26 заданий
Не нашли ответ?
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