Местоимения в предложениях бывают подлежащим, дополнениями, определениями?

Гость: Гость:

1)Например,подлежащие: Я купил торт. Я - это местоимение,и в этом предложение оно является подлежащим. 2)Дополнением: Мама купила мне сок. Мне - это местоимение,и в этом предложение оно является дополнением. 3)Определением: Она отдала игрушку моему другу. Моему - это местоимение,и в этом предложение оно является определением.