Местоимения в предложениях бывают подлежащим, дополнениями, определениями?
Русский язык
Местоимения в предложениях бывают подлежащим, дополнениями, определениями?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Например,подлежащие: Я купил торт. Я - это местоимение,и в этом предложение оно является подлежащим. 2)Дополнением: Мама купила мне сок. Мне - это местоимение,и в этом предложение оно является дополнением. 3)Определением: Она отдала игрушку моему другу. Моему - это местоимение,и в этом предложение оно является определением.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Каким будет показание динамометра если подвешенный к нему груз массой 1.6кг и обье??ом 1000см в кубе и погрузить в воду.
Другие предметы
Дочитай текст до конца. Напиши заголовок к каждой части. Найди в тексте ответ на вопрос: <<Как связаны между собой дельфины и поезда?>>...
Українська мова