Решите уравнение пж))срочно)
Математика
Решите уравнение пж))срочно)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(360+x)*1002=731460 1002x-370740=0 x = 370740/1002 x = 370
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Физика
Каким будет показание динамометра если подвешенный к нему груз массой 1.6кг и обье??ом 1000см в кубе и погрузить в воду.
Другие предметы
Дочитай текст до конца. Напиши заголовок к каждой части. Найди в тексте ответ на вопрос: <<Как связаны между собой дельфины и поезда?>>...
Українська мова