Решите уравнение пж))срочно)

Математика
Решите уравнение пж))срочно)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(360+x)*1002=731460 1002x-370740=0 x = 370740/1002 x = 370
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