Составить 5 предложений в настоящем простом времени с переводом на английском
Английский язык
Составить 5 предложений в настоящем простом времени с переводом на английском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Do you go to the park with your friends?-Ты ходишь в парк со своими друзьями? Does your brother study at school?-Твой брат учится в школе? Does your friend's mother work in office?-Мама твоего друга работает в офисе? How often do you go for a walk?-Как часто ты ходишь гулять? When does your school begin?-Во сколько начинается твоя школа?
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