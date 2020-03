Составить 5 предложений в настоящем простом времени с переводом на английском

Гость: Гость:

Do you go to the park with your friends?-Ты ходишь в парк со своими друзьями? Does your brother study at school?-Твой брат учится в школе? Does your friend's mother work in office?-Мама твоего друга работает в офисе? How often do you go for a walk?-Как часто ты ходишь гулять? When does your school begin?-Во сколько начинается твоя школа?