От любого ли существительного можно образовать имя прилагательное с суффиксом -н-??? Прошу ответьте но правильно! ♡♡♡ Заранее спасибки !!!!*
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От любого ли существительного можно образовать имя прилагательное с суффиксом -н-??? Прошу ответьте но правильно! ♡♡♡ Заранее спасибки !!!!*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет не от любого. Только от некоторых например: Боль+н= больной. Мяч+н=х
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