От любого ли существительного можно образовать имя прилагательное с суффиксом -н-??? Прошу ответьте но правильно! ♡♡♡ Заранее спасибки !!!!*

Русский язык

От любого ли существительного можно образовать имя прилагательное с суффиксом -н-??? Прошу ответьте но правильно! ♡♡♡ Заранее спасибки !!!!*

Автор: Гость