В магазин привезли 15 коробок со стаканами по 6 штук в каждой и большие хрустальные вазы. Ваз привезли в 5 раз меньше, чем стаканов. Сколько ваз привезли в магазин?

Математика

В магазин привезли 15 коробок со стаканами по 6 штук в каждой и большие хрустальные вазы. Ваз привезли в 5 раз меньше, чем стаканов. Сколько ваз привезли в магазин?

Автор: Гость