В магазин привезли 15 коробок со стаканами по 6 штук в каждой и большие хрустальные вазы. Ваз привезли в 5 раз меньше, чем стаканов. Сколько ваз привезли в магазин?
Математика
В магазин привезли 15 коробок со стаканами по 6 штук в каждой и большие хрустальные вазы. Ваз привезли в 5 раз меньше, чем стаканов. Сколько ваз привезли в магазин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15*6=90 стаканов в 15 коробках 90:5=18 хрустальных ваз привезли в магазин
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