Обчислить: cos 7пи деленное на 6
Математика
Обчислить: cos 7пи деленное на 6
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Гость:
Cos7pi/6=210 градусов= -корень3/2
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