На яблоки нужно потратить в 4 раза больше денег,чем на сливы. сколько денег нужно п??тратить на сливы, если на яблоки затратят на 150 рублей больше, чем сливы?

Математика

На яблоки нужно потратить в 4 раза больше денег,чем на сливы. сколько денег нужно п??тратить на сливы, если на яблоки затратят на 150 рублей больше, чем сливы?

Автор: Гость