На яблоки нужно потратить в 4 раза больше денег,чем на сливы. сколько денег нужно п??тратить на сливы, если на яблоки затратят на 150 рублей больше, чем сливы?
Математика
На яблоки нужно потратить в 4 раза больше денег,чем на сливы. сколько денег нужно п??тратить на сливы, если на яблоки затратят на 150 рублей больше, чем сливы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+4х=5х 150:5=30 р-сливы 4*30=120р яблоки
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