У какого их металлов (Zn, Fe, Cu) ярче выражена способность восстанавливать ионы других Ме из растворов соответствующих солей? Составьте уравнения реакций, подтверждающих ваш ответ.
Химия
У какого их металлов (Zn, Fe, Cu) ярче выражена способность восстанавливать ионы других Ме из растворов соответствующих солей? Составьте уравнения реакций, подтверждающих ваш ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Порядок такой: Zn, Fe, Cu. Cu - неактивный металл. Fe и Zn - металлы средней активности. они вытесняют Cu из его солей. например: CuSO4+Zn=ZnSO4+Cu(осадок) с железом то же самое, вот так трехвалентное вытеснит Cu из его нитрата: 3Cu(NO3)2+2Fe=2Fe(NO3)3+3Cu(осадок) если смотреть по электрохимическому ряду напряжений металлов, то Zn все-таки чуть активнее, чем Fe. но они соседи.
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