Из двух поселков одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода. Расстояни?? между поселками 24 км. Первый шел со скоростью 3 км/ч, а второй - со скоростью 5 км/ч. Через сколько часов они встретятся?
Математика
Из двух поселков одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода. Расстояни?? между поселками 24 км. Первый шел со скоростью 3 км/ч, а второй - со скоростью 5 км/ч. Через сколько часов они встретятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3+6=9(КМ /Ч)-СКОРОСТЬ СБЛИЖЕНИЯ2)18:9=2(Ч)- ОНИ ВСТРЕТЯТСА ОТВЕТ : ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА
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