Из двух поселков одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода. Расстояни?? между поселками 24 км. Первый шел со скоростью 3 км/ч, а второй - со скоростью 5 км/ч. Через сколько часов они встретятся?

Математика

Из двух поселков одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода. Расстояни?? между поселками 24 км. Первый шел со скоростью 3 км/ч, а второй - со скоростью 5 км/ч. Через сколько часов они встретятся?

Автор: Гость