Вычти из первого слагаемого сначала часы, затем минуты. Образец: 6ч 10 мин-2ч 50 мин = 4ч 10 мин - 50мин= 3 ч 70 мин - 50 мин = 3ч 20 мин 5ч 45 мин - 50 мин = _____________________________________________________ 2ч 10 мин ...

Математика

Вычти из первого слагаемого сначала часы, затем минуты. Образец: 6ч 10 мин-2ч 50 мин = 4ч 10 мин - 50мин= 3 ч 70 мин - 50 мин = 3ч 20 мин 5ч 45 мин - 50 мин = _____________________________________________________ 2ч 10 мин - 1ч 30 мин = ______________________________________________________ 4ч 20 мин - 120 мин=________________________ 7ч 35 мин - 4ч 45 мин=______________________________________________________

Автор: Гость