Вычти из первого слагаемого сначала часы, затем минуты. Образец: 6ч 10 мин-2ч 50 мин = 4ч 10 мин - 50мин= 3 ч 70 мин - 50 мин = 3ч 20 мин 5ч 45 мин - 50 мин = _____________________________________________________ 2ч 10 мин ...

Математика
Вычти из первого слагаемого сначала часы, затем минуты. Образец: 6ч 10 мин-2ч 50 мин = 4ч 10 мин - 50мин= 3 ч 70 мин - 50 мин = 3ч 20 мин 5ч 45 мин - 50 мин = _____________________________________________________ 2ч 10 мин - 1ч 30 мин = ______________________________________________________ 4ч 20 мин - 120 мин=________________________ 7ч 35 мин - 4ч 45 мин=______________________________________________________
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5ч 45мин-50мин=4ч 55мин 2ч 10мин-1ч 30мин=40мин 4ч 20мин-120мин=2ч 20мин 7ч 35мин-4ч 45мин=2ч 50мин ЛЕГКОТНЯ!!!!
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