НАЙДИТЕ КОРЕНЬ УРОВНЕНИЙ 1 ) 3.4x+1.02:1/5-1/6=2x+0.6:1/10-11 2) 15/22-(4- 1 5/6):x=1 5/33 Очень нужно!!!!

Математика
НАЙДИТЕ КОРЕНЬ УРОВНЕНИЙ 1 ) 3.4x+1.02:1/5-1/6=2x+0.6:1/10-11 2) 15/22-(4- 1 5/6):x=1 5/33 Очень нужно!!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,4х+1,02:1/5-1/6=2х+0,6:1/10-11 3,4+1,02*5-1,6=2х+0,6*10-11 3,4х+5,1-1,6=2х+6-11 3,4х-2х= -5-3,5 1,4х= - 8,5 х= - 8,5:1,4 х= - 17/2 * 5/7 х= - 85/14= - 6 1/14 15/22-(4-1 5/6) :х=1 5/33 15/22-2 1/ 6х=1 5/33 13/6х=15/22-1 5/33 13/6х=45/66-1 10/66= - 31/66 -31/66 *6х=13 -31/11 х=13 х= -  13 :31/11 х= - 13*11/31 х= - 143/31 = - 4 19/31
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