Автомобиль ехал по магистрали со скоростью100км/ч скорость движения по деревне была в 5 раз меньше, а по городу на 40км/ч больше,чем по деревне с какой скоростью автомобиль передвигался по городу?
Математика
Автомобиль ехал по магистрали со скоростью100км/ч скорость движения по деревне была в 5 раз меньше, а по городу на 40км/ч больше,чем по деревне с какой скоростью автомобиль передвигался по городу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100:5=20(км/ч)2) 20+40=60(км/ч)Ответ: автомобиль передвигался по городу со скорость 60 км/ч.Вроде так.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
НАЙДИТЕ КОРЕНЬ УРОВНЕНИЙ 1 ) 3.4x+1.02:1/5-1/6=2x+0.6:1/10-11 2) 15/22-(4- 1 5/6):x=1 5/33 Очень нужно!!!!
Английский язык
Математика