Автомобиль ехал по магистрали со скоростью100км/ч скорость движения по деревне была в 5 раз меньше, а по городу на 40км/ч больше,чем по деревне с какой скоростью автомобиль передвигался по городу?

Математика

Автомобиль ехал по магистрали со скоростью100км/ч скорость движения по деревне была в 5 раз меньше, а по городу на 40км/ч больше,чем по деревне с какой скоростью автомобиль передвигался по городу?

Автор: Гость