Помогите пожалуйста ,найдите все значения х при которых равны значения выражений (х^2-1)^2+6 и 16-2х^2

Алгебра

Помогите пожалуйста ,найдите все значения х при которых равны значения выражений (х^2-1)^2+6 и 16-2х^2

Автор: Гость