Помогите пожалуйста ,найдите все значения х при которых равны значения выражений (х^2-1)^2+6 и 16-2х^2
Алгебра
Помогите пожалуйста ,найдите все значения х при которых равны значения выражений (х^2-1)^2+6 и 16-2х^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х^2-1)^2+6=16-2х^2 x^4-2x^2+1+6-16+2x^2=0 x^4-9=0 x^4=9 x1=-9^(1/4) x2 = 9^(1/4)
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