Помогите разобрать текст , по членам предложения ? упражнение 91
Русский язык
Помогите разобрать текст , по членам предложения ? упражнение 91
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 предложение: Решение -(это подлежащее подчёркивается одной чертой)судьи(это дополнение подчёркивается пунктирной линией)бесспорно (это наречие (прилагательное) подчёркивается волнистой линией) было(не знаю)правильным(это определение подчёркивается волнистой линией)
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