Запиши почему автор назвал рассказ Играющие собаки?
Литература
Запиши почему автор назвал рассказ Играющие собаки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что Мопс играл с Полканом но Полкан не играл с Мопсом но казалось что они вместе играли
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