Поясните, можно ли судить о принадлежности растения к одному из классов по строен??ю его цветка.
Биология
Поясните, можно ли судить о принадлежности растения к одному из классов по строен??ю его цветка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, по стороению цвета, колличеству пестиков и тычинок. Таким образом выделены крестоцветные, розоцвнтные, бобовые, пасленовые и другие классы.
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