Грузовик до остановки проехал 180 км ,а после остановки 120 км.всё расстояние он прео??олел за 5 часов ,двигаясь с одинаковой скоростью. Сколько времини грузовик ехал до остановки? Сколько времени он ехал после остановки?

Математика
Грузовик до остановки проехал 180 км ,а после остановки 120 км.всё расстояние он прео??олел за 5 часов ,двигаясь с одинаковой скоростью. Сколько времини грузовик ехал до остановки? Сколько времени он ехал после остановки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)180+120=300км всего 2)300:5=60км/ч скорость автобуса 3)180:6=3ч до астоновки 4)120:60=2ч после астоновки
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