Грузовик до остановки проехал 180 км ,а после остановки 120 км.всё расстояние он прео??олел за 5 часов ,двигаясь с одинаковой скоростью. Сколько времини грузовик ехал до остановки? Сколько времени он ехал после остановки?

Математика

Грузовик до остановки проехал 180 км ,а после остановки 120 км.всё расстояние он прео??олел за 5 часов ,двигаясь с одинаковой скоростью. Сколько времини грузовик ехал до остановки? Сколько времени он ехал после остановки?

Автор: Гость