Помогите плиз. Очень надо.
Алгебра
Помогите плиз. Очень надо.
Ответ(ы):
Гость:
Ответ x=2, x=0 t=-7<0 посторонний t=8 Ответ х=1
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