_Hymalayas are the highest mountains in _ world a)_,the b)_,_ c)The,_ d)The,the тут ведь буква D??
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_Hymalayas are the highest mountains in _ world a)_,the b)_,_ c)The,_ d)The,the тут ведь буква D??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, ответ будет "D", перед названиям гор артикль "The"
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