(И. А. Гончаров. Обломов) Как вы думаете, почему автор обращается к детству героя, то есть Обломова?
Литература
(И. А. Гончаров. Обломов) Как вы думаете, почему автор обращается к детству героя, то есть Обломова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автор обращается к детству главного героя,чтобы объяснить то,почему он стал таким.В детстве Илью Обломова со всех сторон окружала ласка и забота.Он был единственным ребёнком в семье.За ним ухаживало множество слуг и никто не давал ему ничего делать.Всё делалось за него самого множественной прислугой.Вскоре это отбило у него желание что-либо делать и он стал таким,каким мы его видим с самого начала произведения,мечтателем,баловнем,сибаритом.
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