[_ = ], и [_ =] [_ = и =] [ ], (что ) [ ], [ ] [], (который ) пожалуйста помогите составить приложении! !!!!
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[_ = ], и [_ =] [_ = и =] [ ], (что ) [ ], [ ] [], (который ) пожалуйста помогите составить приложении! !!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама готовила пирог, и бабушка заваривала чай. Папа пришел с работы и лег спать. Она сказала, что не придет в школу. Этот подарок, который ты мне подари, очень чудесен.
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