Во время Сталинградской битвы кто-то из бойцов написал на стене дома,за который шли бои:"Отстоим тебя,родной Сталинград!". Позже ,когда бои уде закончились и горрд лежал в развалинах,мимо этой стены шла учительница. Увидев надп...

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Во время Сталинградской битвы кто-то из бойцов написал на стене дома,за который шли бои:"Отстоим тебя,родной Сталинград!". Позже ,когда бои уде закончились и горрд лежал в развалинах,мимо этой стены шла учительница. Увидев надпись,она добавила в одной из слов одну букву.Какую?

Автор: Гость