Антоним слова смелый

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Антоним слова смелый
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трусливый, пугливый, робкий, боязливый, малодушный, страшливый, застенчивый.
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