Разрезать с помошью 3 прямых разрезов на 7 частей . Чтобы чёрные точки были в каждом куске .

Математика

Разрезать с помошью 3 прямых разрезов на 7 частей . Чтобы чёрные точки были в каждом куске .

Автор: Гость