Разрезать с помошью 3 прямых разрезов на 7 частей . Чтобы чёрные точки были в каждом куске .
Математика
Разрезать с помошью 3 прямых разрезов на 7 частей . Чтобы чёрные точки были в каждом куске .
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