Дакажите на приметах, что произведение любых двух нечётных чисел нечётных чисел нечётного,а сумма двух нечётных чисел-четна

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В случае с суммой: возьмём на пример числа 3 и 5. Их можно разбить на суммы чётного и нечётного:2+1 и 4+1. И при их сумме складываются 2 чётных числа и 2 единиц, что в итоге даёт чётное число. В случае с умножением: возьмём те-же числа 3 и 5. Мы 5 складывается трижды. И получаем такую сумму: 4+4+4+1+1+1. Получается что число будет нечётным. Мы нечетное число берём нечетнае количество раз.