В автобусе было несколько пасажиров.На1 останов. вышло 7 и вошло 4 , а на 2 останов. вышло 6 и зашло 13.Сколько пасаж. было в автобусе до первой остановк., если после 2 остановки автобуса посож. стало 38????????? помогите пожал...

Математика
В автобусе было несколько пасажиров.На1 останов. вышло 7 и вошло 4 , а на 2 останов. вышло 6 и зашло 13.Сколько пасаж. было в автобусе до первой остановк., если после 2 остановки автобуса посож. стало 38????????? помогите пожалуйста!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7-4=3 13-6=7 38+3-7=34
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