В автобусе было несколько пасажиров.На1 останов. вышло 7 и вошло 4 , а на 2 останов. вышло 6 и зашло 13.Сколько пасаж. было в автобусе до первой остановк., если после 2 остановки автобуса посож. стало 38????????? помогите пожал...

Математика

В автобусе было несколько пасажиров.На1 останов. вышло 7 и вошло 4 , а на 2 останов. вышло 6 и зашло 13.Сколько пасаж. было в автобусе до первой остановк., если после 2 остановки автобуса посож. стало 38????????? помогите пожалуйста!!!!!!!!

Автор: Гость