Я из Молдовы, трудно по русскому языку... Дайте примеры безличного и назывного предложения.
Русский язык
Я из Молдовы, трудно по русскому языку... Дайте примеры безличного и назывного предложения.
Ответ(ы):
Гость:
Сегодня на улице тепло.Хорошо зимой в лесу. - безличные предложения Поворот за углом дома. Снег на улице - назывные предложения
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