Я установила картинку с Гарри Поттером себе на компьютер, но функцию с "установить как..." найти не могу, а хочу поставить ее себе на рабочий стол. Как мне ее установить? Даю 15 баллов за НОРМАЛЬНОЕ решение.
Информатика
Я установила картинку с Гарри Поттером себе на компьютер, но функцию с "установить как..." найти не могу, а хочу поставить ее себе на рабочий стол. Как мне ее установить? Даю 15 баллов за НОРМАЛЬНОЕ решение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правой клавишей на изображении - сделать фоновым изображением рабочего стола
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