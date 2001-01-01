Я установила картинку с Гарри Поттером себе на компьютер, но функцию с "установить как..." найти не могу, а хочу поставить ее себе на рабочий стол. Как мне ее установить? Даю 15 баллов за НОРМАЛЬНОЕ решение.

Информатика
Я установила картинку с Гарри Поттером себе на компьютер, но функцию с "установить как..." найти не могу, а хочу поставить ее себе на рабочий стол. Как мне ее установить? Даю 15 баллов за НОРМАЛЬНОЕ решение.
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Гость:
Правой клавишей на изображении - сделать фоновым изображением рабочего стола
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